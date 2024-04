‘Santa’: pubblicato il report 2014-2024 del Comune

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure

È stato pubblicato online il “Report 2014-2024: dati, statistiche, fotografie” del Comune di Santa Margherita Ligure.

Un volume che riporta i dati delle istituzioni e della società civile, illustrando le opere, i servizi, le attività svolti in dieci anni, con indicazione delle delibere di consiglio comunale, di giunta comunale, le determine e i numeri divisi per settore.

Scritto e impostato in modo da rendere agevolmente accessibili i contenuti, racconta lo stato attuale e riepiloga i percorsi svolti nonché le prospettive in corso.

Uno strumento utile per tutti, cittadini, ospiti, associazioni, enti pubblici e privati, altre istituzioni che in questi anni hanno collaborato con il comune di Santa Margherita Ligure.

