Spray al peperoncino per bloccare esagitato: 8 dipendenti lievemente intossicati

Dall’ufficio stampa dell’ospedale Galliera

“Intorno alle ore 16 un uomo è stato portato al pronto soccorso dell’E.O. Ospedali Galliera in evidente stato di alterazione per l’esecuzione di un TSO accompagnato dalla Polizia Locale.

L’uomo, prima di essere sottoposto alla visita in psichiatria, e’ andato in escandescenze. Per immobilizzarlo, nella concitazione del momento, è stato utilizzando lo spray al peperoncino in dotazione che ha provocato un principio di intossicazione tra le persone presenti nell’area post triage del pronto soccorso.

Alcuni pazienti sono stati tempestivamente trattati e posti sotto ossigeno per disturbi respiratori e non presentano criticità. Anche il personale medico ed infermieristico presente al momento della collutazione (2 medici e 6 tra infermieri e OSS) ha subito un principio di intossicazione.

» leggi tutto su www.levantenews.it