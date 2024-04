Sulla spiaggia di Capo Marina un nuovo dispositivo per aiutare i disabili a immergersi in mare

Genova. Si è svolto questa mattina nei Bagni Capo Marina, in corso Italia, un sopralluogo dell’assessore del Comune di Genova al Demanio marittimo Mario Mascia e dell’assessore al Turismo di Regione Liguria Augusto Sartori, durante il quale è stato testato il nuovo ausilio per persone diversamente abili, che permetterà la completa accessibilità della spiaggia

Il nuovo mezzo si chiama Person Al Waron ed è un dispositivo semovente cingolato per l’aiuto alla mobilità dei disabili, su qualsiasi tipo di superficie. Adatto, quindi, a muoversi sulla sabbia, sui ciottoli e sul pietrisco, il mezzo permette alla persona con disabilità di percorrere la spiaggia, raggiungere il mare e immergersi completamente in acqua, ma potrebbe essere utilizzato anche per passeggiate su sentieri erbosi.

» leggi tutto su www.genova24.it