“The Good Ole Boys”, l’anima apuana dei Blues Brothers in concerto a Montignoso

Sabato 13 aprile a calcare il palco del Dms Stage di Montignoso l’anima dei Blues Brothers, incarnata nei “The Good Ole Boys”, undici giovani musicisti, delle province della Spezia e Massa Carrara, che con la loro passione per il Blues, ripercorrono il repertorio musicale del film, fatto di vibrazioni e gioia di vivere.

“The Blues Brothers”, frutto della mente creativa di Dan “Elwood Blues” Aykroyd, affiancato dal poliedrico e folle John “Jake Blues” Belushi e da una rosa di musicisti eccezionali, è un film che dal 1978 ha affascinato per generazioni giovani e vecchi, riuniti sotto la bandiera di questo genere musicale. La tribute band “The Good Ole Boys”, ripropone il classico repertorio blues e soul del gruppo fondato da Dan Aykroyd e John Belushi, con particolare riferimento alle soundtrack delle pellicole storiche “The Blues Brothers” del 1980 e “Blues Brothers 2000” del 1998. Lo spettacolo comprende parti di coreografia originali adattate allo show musicale, e garantisce una piena immersione nelle sonorità anni ’70/’80. La performance, totalmente live, offre 120 minuti di musica e spettacolo, senza l’uso di basi o elettronica, per poter felicemente smentire una celebre frase del 1978: “By the year 2006 the music known today as the blues will exist only in the classical records department in your local public library”. La loro formazione, composta da quattro fiati, basso, chitarra, batteria, tastiere, cori e le voci dei due frontman, ripropone appunto il repertorio completo e coinvolgente di questi eroi scalcinati, che sulle note di “Soul Man”, “Minnie the Moocher”, “Everybody needs Somebody” e molte altre canzoni, tentano di salvare dalla chiusura l’orfanotrofio che li ha visti crescere, cercando di recuperare la somma necessaria.

La formazione

Alessandro Franci, lead vocals and harmonica

Alessandro Ariani, lead vocals

Sonia Mazzoni, lead and back vocals

Simone Zennaro, lead and rhythm guitar

Andrea Cappalunga, piano and keyboards

Andrea Pellegrini, trombone

Marco Giannarelli, saxophone

Luca Bonuccelli, trumpet

Sandro Vizzoni, baritone sax

Roberto Zanetti, bass guitar

Alessandro Mauri, drums

