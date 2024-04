Turismo Albenga, Podio: “Zona mare non è di serie b. Per riqualificarla tempo e risorse, ma bisogna iniziare”

Albenga. “Il centro storico di Albenga sta vivendo un periodo di buona prosperità turistica, ma il suo potenziale è molto più grande. Basterebbero anche piccoli interventi di pulizia e manutenzione delle strade per contribuire a migliorare la situazione nelle zone ancora in declino. Perché gli imprenditori hanno cominciato ad interessarsi a questa parte della città? Tutto è iniziato con la coraggiosa decisione dell’ex sindaco Rosy Guarnieri di spostare la moschea dal centro storico alla zona industriale”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio nel corso del quinto episodio del podcast “Albenga merita di più”.

“Questo atto ha segnato la svolta – spiega Podio -. Gli imprenditori hanno creduto nel progetto di Rosy Guarnieri e hanno cominciato a rivitalizzare un’area che fino ad allora era in declino e poco frequentata. E’ importante ricordare che se oggi Albenga può vantare una manifestazione di pregio come il Palio dei Rioni, il merito è proprio di Rosy Guarnieri. Grazie alla sua visione e alla sua determinazione, questa tradizione è diventata una parte essenziale della cultura e dell’attrattiva turistica della città. E la zona mare? Non è di serie b e va assolutamente valorizzata. Bisogna essere riconoscenti nei confronti dei commercianti che operano in un contesto abbandonato”.

