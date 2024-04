Un incontro per conoscere trucchi, consigli e contatti utili per non farsi ingannare dalle truffe finanziarie

Le Associazioni Assoutenti Ente del Terzo Settore ODV e AuserLiguria e Genova organizzano l’evento “La truffa corre sul filo” in programma il prossimo 19 aprile dalle 10 alle 12 nei locali di Via Persio 49, alla Spezia. Partecipa gratuitamente all’incontro con l’esperto della polizia postale per scoprire trucchi, consigli e contatti utili che possono aiutarti per non farti ingannare dalle truffe finanziarie, prima che sia troppo tardi. E’ obbligatoria la prenotazione, telefona subito allo 0187730481 oppure scrivi a info@assoutenti.liguria.it

