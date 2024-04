Verso il Salone dell’Orientamento: la spinta della blue economy in una città in trasformazione

Torna il Salone provinciale dell’Orientamento promosso dall’Università di Genova, in collaborazione con il Comune della Spezia, Promostudi, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Confindustria La Spezia e Centri per l’Impiego della Spezia. La sesta edizione del Salone dell’Orientamento ed il Career Day si svolgerà nei locali del Campus dell’Università di Genova alla Spezia. Dedicata agli studenti degli istituti superiori ma pensato anche per i ragazzi più grandi ed è riservato a coloro che desiderano affacciarsi all’Università, ai corsi di ITS (Istruzione tecnica superiore) oppure direttamente al mondo del lavoro, l’iniziativa è ovviamente aperta anche alle famiglie per permettere ai genitori di capire e di aiutare i propri figli nella scelta, giacché le famiglie sono determinanti nelle scelte dei giovani. Nel medesimo contesto sarà anche possibile, per le scuole interessate, partecipare al Salone e alle attività previste nel programma aderendo al Progetto Futuro Pnrr “E dopo? Le opportunità post-diploma, dalle professioni ai percorsi di studio”, aperto anche agli allievi delle prime e seconde classi delle superiori (clicca qui per saperne di più). “Anche quest’anno la nostra città è in grado di offrire a studenti, laureati e laureandi un Salone di orientamento 3.0, ovvero su tre livelli: 1 – orientamento universitario, 2 – orientamento agli ITS e 3 – Career Day aperto a tutta la cittadinanza. Chi si orienta nel modo corretto ha le idee più chiare su quale sia la realtà – formativa o lavorativa – che li aspetta al termine del proprio ciclo di studi. Per questo anche quest’anno sarà presente al Salone la Rete per il Lavoro e lo Sportello Infolavoro per aiutare i ragazzi nel capire quali sono i settori dove c’è più richiesta di lavoro” dichiara l’assessore all’Università, Formazione e Lavoro del Comune della Spezia, Patrizia Saccone.

“L’Università di Genova – spiega la professoressa Giulia Pellegri, delegata del Rettore all’Orientamento, al Tutorato e al Placement – è attiva sul territorio con molteplici iniziative volte a consolidare le sinergie tra Scuola, Enti e Università. I PCTO – PNRR Progetto futuro Transizione Scuola Università (piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – investimento 1.6 “orientamento attivo nella transizione scuola-università”) fanno parte di un ambizioso progetto di co-progettazione con USR Regionale, dirigenti e docenti delle Scuole, studentesse e studenti in un percorso di crescita e consapevolezza che li accompagnerà ad una scelta futura più responsabile”. Pellegri conferma i numeri eccellenti relativi ai neo-laureati del polo universitario della Spezia: “Il 93% di chi conclude il ciclo di studi entro un anno trova lavoro”.

