Albenga, in consiglio l’avanzo di bilancio. “Insieme per il Futuro”: “Per risolvere alcune criticità. Auspichiamo voto favorevole unanime”

Albenga. Si svolgerà domani sera (14 aprile), con inizio alle 18, una nuova seduta del consiglio comunale di Albenga in cui si discuterà la destinazione dell’avanzo di bilancio.

“In merito alle richieste che ci vengono rivolte da diversi cittadini, e per tranquillizzare l’attivismo (a corrente alternata) di diversi consiglieri di minoranza, – hanno dichiarato il Gruppo Consigliare e la lista “Insieme per il Futuro” a sostegno di Riccardo Tomatis. – vogliamo comunicare che in consiglio approveremo la destinazione dell’avanzo nel quale, oltre a vari lavori, verranno destinati 200mila euro a interventi su piani viabili e marciapiedi”.

