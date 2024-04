Altra inaugurazione a Follo, oggi aperta la sede della Protezione Civile

“Ogni nuova sede di Protezione Civile è un presidio territoriale fondamentale a tutela della cittadinanza. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, dei volontari e del caposquadra, il sistema regionale sta crescendo. Il Dipartimento ligure di Protezione Civile è infatti tra i più stimati in Italia, ha avuto la forza di consolidarsi, con la cooperazione, partendo anche da situazioni drammatiche come quelle legate alle alluvioni. Giornate come quella di oggi sono un orgoglio anche per le istituzioni, nonché un modo di dire grazie ai tanti volontari”.

Queste le parole dell’assessore Regionale Giacomo Giampedrone durante l’inaugurazione della nuova sede comunale della Protezione Civile nel Comune di Follo. Presente anche la sindaca Rita Mazzi. La struttura, sita in piazza Garibaldi, rappresenta un presidio dedicato alla sicurezza e al supporto della comunità locale. “L’impegno di Regione nell’assicurare risorse e sostegno alle organizzazioni di Protezione Civile è costante – prosegue Giampedrone – come dimostrano i dati, e intende rafforzare la resilienza del territorio e la protezione dei cittadini in situazioni di emergenza”.

