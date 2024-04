Audiovisivo, nuovo bando regionale per le produzioni nazionali e internazionali in Liguria

Genova. Sarà attivo dal 15 al 24 aprile il nuovo bando di Regione Liguria in favore dell’audiovisivo. Si tratta di una misura da un milione di euro, a valere sull’azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027, con cui la giunta intende attrarre nuove produzioni nazionali e internazionali in Liguria. Le case cinematografiche potranno richiedere, accedendo al sistema ‘Bandi On Line’ di Filse, fino a 300 mila euro a fondo perduto, a copertura massima del 60% degli investimenti effettuati.

Sono ammissibili ad agevolazione lungometraggi (durata minima di 52 minuti) o serie tv (durata minima di 90 minuti) destinati alla distribuzione nazionale o internazionale, a condizione che almeno il 30% dei giorni di riprese vengano effettuati sul territorio o, in alternativa, che almeno il 20% della spesa preventiva sia in Liguria.

