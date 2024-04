“Sapevamo che sarebbe stato difficile perché il Parma è la prima in classifica ed è in salute. Ma potevamo avere occasioni per fargli male, peccato non averle sfruttate perché avremmo potuto indirizzarla in maniera diversa”. Lo ha detto Francesco Cassata al termine di Parma-Spezia finita con il successo degli emiliani per 2-0. “Bisogna mantenere equilibrio: mancano cinque partite e non bisogna abbattersi dopo una sconfitta né esaltarsi per le vittorie. Dovremo lottare fino all’ultima giornata e sono sicuro che ne usciremo. Contro la Sampdoria sarà una sfida importantissima e ci prepareremo al massimo. Siamo focalizzati sul nostro obiettivo”.

L’articolo Cassata: “Sfruttando le nostre occasioni poteva essere una partita diversa” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com