Chiavari: venticinque designer cinesi “aprono” la prima collettiva di sedie chiavarine

Classe 1937, Rino Canepa (nella foto sotto) si aggira emozionato dentro il suo mondo, quello delle sedie chiavarine a cui ha dedicato l’intera vita professionale, prima nella Falegnameria Gasperini, dopo nella Ditta Colombo Sanguineti, infine in proprio. Quello che va in scena qui, nell’ex Laboratorio Guido e Anna Rocca di Via Piacenza, è un evento storico: “Design ante litteram”, prima mostra collettiva di sedie leggere che assembla in un sol corpo i manufatti di Levaggi e di Podestà, dell’Atelier Costa e di Franco Casoni. 90 pezzi suddivisi in tre macro-periodi: ‘800, ‘900 e anni 2000.

