Chichizola mezzo cuore spezzino: “Mi auguro rimanga in B, gli auguro il meglio”

Protagonista dell’occasione migliore creata dallo Spezia, Leandro Chichizola parla nel post gara e non dimentica i suoi tre anni in maglia bianca: “Spero riescano a rimanere in B, gli auguro il meglio in queste ultime partite. So che daranno tutto, hanno giocatori forti e un allenatore che è molto bravo. Ho giocato tre anni, è stata la mia prima casa in Europa”, spiega il portiere argentino.

Poi sulla partita:”E’ una vittoria pesante per il momento del campionato, in questo periodo ogni partita è più dura, tutte le squadre si giocano tanto. I punti sono tre, noi dobbiamo pensare al Palermo. Servirà la testa giusta, dovremo fare la nostra partita”.

