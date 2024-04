Colpaccio Ternana in coda, altri risultati sono positivi per lo Spezia.

Un gol all’ultimo minuto di recupero vale tre punti pesantissimi per la Ternana, che espugna lo Zini di Cremona e sale in zona salvezza con 36 punti, scavalcando il Bari (sconfitto a Como) insieme a Spezia e Cosenza che devono ancora scendere in campo. Risultato che peraltro rischia di decidere anche la corsa per la promozione diretta a favore di Como, ora a +5 sulla Cremonese e +6 sul Venezia che deve però ancora giocare il 33esimo turno.

Per il resto risultati favorevoli allo Spezia in zona retrocessione. Oltre al Bari (2-1 a Como), perde anche la Feralpisalò (3-1 a Pisa) mentre l’Ascoli non va oltre lo 0-0 a Cittadella. Sconfitta anche per la Sampdoria, prossima avversaria degli aquilotti, battuti in casa per 0-1 dal Sudtirol. Uscito nel primo tempo De Luca per infortunio.

