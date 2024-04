Cus Genova Volley: festa per il ritorno in Serie B, dopo un solo anno nei regionali

Genova. È festa in casa Cus Genova Volley. Dopo un solo anno di purgatorio la prima squadra maschile biancorossa torna ufficialmente in Serie B riuscendo a centrare la vittoria in Serie C con quattro giornate d’anticipo, ottenendo così la promozione matematica.

Nell’ultimo turno è arrivato il successo decisivo, ottenuto contro l’Albisola Pallavolo, seconda della classe, superata sabato in casa per 3-0 grazie a una prova di autorità. Il successo del Volley Finale ottenuto domenica contro l’Admo Lavagna ha poi decretato la vittoria matematica da parte dei biancorossi, che così tornano in Serie B a un solo anno di distanza dalla retrocessione patita agli spareggi dello scorso finale di stagione. Un successo merito anche della nuova guida tecnica di Fabrizio “Billy” Schembri e dell’assistente Paolo Pampuro, coadiuvati da Chiara Zuccarino, dirigente accompagnatrice della squadra.

