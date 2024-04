D’Angelo: “Non meritavamo la sconfitta. Il blasone non fa punti, ma possiamo salvarci”

“Abbiamo fatto una buona partita, ogni gara ha la sua storia. Oggi non meritavamo la sconfitta, il rammarico è questo e dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare e non sui risultati delle altre. Ho poco da rimproverare ai ragazzi a livello di gioco e dedizione, c’è la siamo giocata bene e abbiamo perso perché abbiamo perso perché abbiamo commesso errori in fase difensiva e offensiva”. Parla così Luca D’Angelo, pochi minuti dopo la sfida persa contro il Parma, che chiude un ciclo di cinque risultati utili consecutivi. “Nel primo tempo la squadra ha fatto una buonissima partita, rischiando poco se non sul gol annullato a Bonny, dove il fallo è evidente. Abbiamo avuto più occasioni del Parma, poi nel secondo tempo abbiamo spinto, non abbiamo fatto benissimo nel finale con il Parma che si difendeva. Il secondo gol ha vanificato l’idea di forcing finale, sul 2-0 è diventata impossibile per noi”, prosegue D’Angelo.

Un pizzico di amarezza per la rete del vantaggio del Parma, forse nata da un angolo arrivato dopo un fuorigioco non fischiato: “Non l’ho visto, non ci si può far niente”, ammette D’Angelo. “A volte vengono richiamati quando si accorgono che c’è fuorigioco, questa volta non è successo. L’arbitro era un po’ sotto pressione, era appena stato richiamato per il gol di Bonny, dobbiamo valutare la prestazione e quella è stata positiva. Abbiamo giocato molto bene mettendo in difficoltà il Parma, che ha cambiato diverse volte il modulo. Il Parma ha vinto e dobbiamo stare in silenzio”.

