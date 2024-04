Falcinelli salta Spezia-Sampdoria, anche De Luca è in dubbio

Diego Falcinelli sarà squalificato contro la Sampdoria. Il centravanti dello Spezia ha ricevuto un cartellino giallo nei minuti di recupero della partita contro il Parma in corso di svolgimento e dovrà saltare il prossimo turno. Con Di Serio tornato in panchina dopo lunghe settimane da infortunato, per D’Angelo la scelta si limita a Pio Esposito o Moro.

Anche i blucerchiati dovranno peraltro valutare il parco attaccanti. Manuel De Luca, centravanti titolarissimo di Pirlo, è uscito nel primo tempo della partita persa contro il Sud Tirol e sarà valutato nelle prossime ore per un possibile infortunio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com