Nuovo sportello Infolavoro a Lerici con il supporto del capoluogo

Nel mese di agosto del 2023, Anci ha emesso il bando «Giovani e Impresa» per la presentazione di “Proposte progettuali dei Comuni rivolte all’orientamento della popolazione giovanile verso la cultura di impresa”, a cui ha partecipato e vinto il Comune della Spezia, in quanto capofila con il titolo Progetto T.I.ME.R., Tempo di Impresa MEttiamoci in Rete, e che supporterà i Comuni che hanno aderito nell’attivazione di interventi di promozione e sostegno di iniziative imprenditoriali giovanili nuove e innovative, collegate alle vocazioni socio-economiche del territorio e alle sue risorse.

“La nostra amministrazione aderendo al progetto T.I.ME.R, grazie anche alle competenze dei partner coinvolti, rafforzerà la già esistente Rete per il Lavoro – spiega Alessandra Di Sibio, assessora ai servizi sociali del Comune di Lerici -. Questa mattina nella sala consiliare abbiamo presentato il nuovo e completo servizio di sportello Infolavoro di Lerici alla presenza dell’assessora al lavoro del comune della Spezia Patrizia Saccone, che ringrazio. Ricordo che nel nostro Comune è stato inaugurato il 3 luglio del 2023 lo sportello Informagiovani Lerici, dove è possibile trovare indicazioni sulla formazione con attenzione all’orientamento e alla scelta della scuola superiore, l’università, i corsi professionalizzanti, i corsi per l’acquisizione di competenze trasversali, i soggiorni di studio e vacanza in Italia e all’estero; ma anche informazioni sul volontariato e il servizio civile con gli elenchi aggiornati delle associazioni di promozione sociale, culturale e sportive del territorio. Infine lo sportello si occupa anche di cultura e spettacolo, promuovendo le attività artistico culturali locali, provinciali, regionali e nazionali dedicate ai giovani; ed infine, di sport facilitando la scelta dello sport attraverso la pubblicazione dei corsi e delle attività sportive”.

