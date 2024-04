Ovazioni per la coloratissima Bohème al Teatro Carlo Felice

Genova. Un allestimento che era già stato proposto al Teatro Carlo Felice, ma che è sempre un piacere rivedere e che è stato apprezzato dal folto pubblico presente alla prima della Bohème (repliche sino al 21 aprile). L’artista genovese Francesco Musante ha firmato scene e costumi con il suo stile inconfondibile fatto di colori pastello e i suoi ‘omini’ dai cappelli a tuba che sono stati riproposti proprio anche nel vestiario dei cantanti. Sembrava di vedere qualcuno dei suoi tanti quadri prendere vita. Applausi e ovazioni per tutti. Un successo, insomma, con addirittura un applauso a scena aperta al cambio scena tra primo e secondo quadro, con la soffitta che ruota come un carillon, dopo che un bambino ha girato in scena la tipica chiave a farfalla.

Certo, Puccini con la musica, Giacosa e Illica con il libretto, hanno firmato un capolavoro, però può capitare che qualcosa non funzioni o non piaccia. Qui, se vogliamo proprio trovare il pelo nell’uovo, abbiamo solo avuto un lieve fastidio quando, nell’aria di Musetta, “Quando men vo soletta per la via” grandi mani di uomini mascherati provano a toccarla. Tutto il resto funziona, anche la soluzione registica di Augusto Fornari che sceglie di accompagnare i bohémien in diverse scene con dei bambini vestiti come loro e che nel finale, con la morte di Mimì, salutano a simboleggiare la spensieratezza e la gioventù che se ne va per sempre, cambiando definitivamente Rodolfo e tutti gli altri.

