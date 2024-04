Parma, Pecchia: “Lo Spezia ci ha messo in difficoltà, la vittoria è fondamentale”

“Grandissima soddisfazione, ho visto una compattezza e una solidità mentale da grande gruppo. Il premio è una vittoria fondamentale, contro una squadra che comunque ci ha messo in difficoltà. E’ stato impegnativo, il gol decisivo è arrivato solo nel finale”. Parla così Fabio Pecchia, il tecnico del Parma, dopo la vittoria contro lo Spezia di questo pomeriggio.”C’è stata una ripartenza nel secondo tempo a ritmi ridotti, poi c’è stata una grande gestione, da squadra matura e consapevole del momento e dell’importanza della gara. Abbiamo saputo difendere con grande ordine, la cosa più bella era che anche chi era fuori è lì per dare il suo contributo. Gli ingressi in campo sono stati ottimi, grande soddisfazione. Ci teniamo stretta la vittoria e guardiamo avanti”.

Una considerazione anche sull’arbitro Collu: “Io gliel’ho detto subito all’intervallo, per me sul primo intervento bisognava prendere una decisione, ci sta il giallo a Bonny ma non è lo stesso metro di giudizio. A noi hanno espulso Hainaut a Cosenza dopo pochi minuti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com