Rapallo: inaugurato il point di Elisabetta Ricci

Il prossimo appuntamento sarà per sabato 20 aprile alle 17.00 presso il Gran Caffé Rapallo per la presentazione della lista. Oggi il candidato sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci, ha inaugurato il point elettorale presenti tre consiglieri regionali: Lilli Lauro, Sonia Viale e Domenico Cianci. Presenti gli esponenti di Fratelli d’Italia, unico partito del centro-destra presente con una lista a sostegno di Ricci; esponenti della Lega ed ex amministratori che sostengono il Gruppo Cianci. Assente Forza Italia a cui, secondo Radio-Urne, Ricci ha risposto picche alle richieste di presentare una lista con simbolo in cui oltre al logo di Forza Italia appare il nome Bagnasco; di avere, in caso di vittoria, un esponente di Forza Italia come vicesindaco. Entro lunedì dovrebbe essere chiarito se Forza Italia correrà in proprio con candidato sindaco Filippo Lasinio. Intanto, secondo Radio Urne, l’assessore Elisabetta Lai non ha ancora firmato la sua candidatura, annunciata, nella Lista Fratelli d’Italia, probabilmente in attesa di sapere se Forza Italia scenderà in campo con un proprio candidato sindaco. Decisione che si presuma sia ufficializzata entro lunedì.

