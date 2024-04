Oggi a Genova e domani trasferimento a Rezzoaglio dove per l’occasione ci sarà anche un concerto di campane. L’Automobil Club (Aci) festeggia i 120 anni dalla fondazione. Stamattina visita ai Rolli e poi con le auto d’epoca in piazza Matteotti per la benedizione. Presente Carlo Bagnasco, presidente Aci Genova.

