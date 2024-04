Sampdoria, Pirlo: “Aspettato troppo la gara invece di aggredirla. De Luca? Speriamo nulla di grave”

Genova. Una sconfitta che in questo momento del campionato non ci voleva per la Sampdoria, attesa all’ultimo sprint per i playoff e Andrea Pirlo in conferenza stampa non è contento: “L’avevo detto prima della partita che sarebbe una gara difficile da interpretare, abbiamo aspettato troppo la gara invece di aggredirla, lasciando un attaccante contro tre difensori. Abbiamo lasciato spazio tra le linee ai loro trequartisti e a noi è mancata la lucidità nei metri finali, abbiamo anche avuto situazioni da sfruttare meglio, invece abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio”.

L’analisi di Pirlo sottolinea come i centrali non accorciassero come voluto. “Non siamo stati aggressivi come avevamo provato durante la settimana, poi durante la partita un po’ di paura e ansia ti costringe ad abbassarsi, analizzeremo in questi giorni”.

