“Savona alza la testa”: cittadinanza entusiasta per la candidatura a capitale della cultura 2027

Savona. Savona Capitale Italiana della Cultura 2027: ieri l’incontro con la cittadinanza nella Sala della Sibilla al Priamar per illustrare i passi della candidatura di una città “che in questo decennio deve completare la sua transizione e imboccare una nuova identità”, come ha sottolineato il sindaco Marco Russo – Dobbiamo intercettare il mondo moderno, sarà intenso e impegnativo ma in tre mesi dobbiamo trasformare il cammino iniziato in una grande scommessa”.

Dopo l’ufficializzazione della candidatura della città capoluogo per il 2027 (la presentazione del logo ufficiale alla stampa si è celebrata in data 27 marzo), oggi è stato il momento del confronto con la cittadinanza.

