Sestri: Solinas consegna un riconoscimento alla studentessa Vittoria D’Alta

Da Comunicazione Comune Sestri Levante

Nella mattinata di oggi, sabato 13 aprile, il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e il consigliere comunale incaricato dei Rapporti Intercomunali ed Europei Luca Balotta hanno avuto il piacere di incontrare la talentuosa studentessa dell’Istituto Alberghiero Marco Polo di Camogli, Vittoria D’Alta, 18 anni e originaria di San Bartolomeo della Ginestra, a Palazzo Pallavicini, per consegnarle un riconoscimento per gli eccellenti risultati ottenuti in competizioni culinarie nazionali ed internazionali.

