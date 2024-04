Si fanno consegnare 30mila euro in contanti da un anziano e fuggono verso sud: trovati e arrestati dai carabinieri

Genova. Carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno tratto in arresto, in regime di flagranza, due italiani, di 21 e 25 anni, originari della Provincia di Napoli, per truffa aggravata. impropria in danno di anziano uomo, originario del luogo, di anni 84.

La vittima è stata contattata da una terza persona che, dopo essersi qualificata al telefono come un appartenente all’Arma dei Carabinieri induceva la vittima a consegnare, nelle mani di una persona “affidabile”, “lontano amico di famiglia”, del denaro necessario per tutelare il figlio dell’anziano, ritenuto responsabile di un presunto incidente stradale con feriti.

» leggi tutto su www.genova24.it