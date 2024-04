A Sarzana riprende il doposcuola gratuito del sabato

Il centro di cultura e formazione “Niccolò V” di Sarzana riprenderà a fine mese il doposcuola gratuito del sabato, che si svolgerà nella propria sede della Pro Sarzana, in via San Francesco 93. Il doposcuola, che corrisponde alle finalità specifiche del centro in funzione all’utilizzo dell’immobile, era stato sospeso quattro anni fa a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. In seguito era scomparso Emilio Doni, docente dell’Università di Pisa e coordinatore dello stesso doposcuola. Ora il centro ha provveduto a costituire un nuovo gruppo in grado di riprendere un’attività che è sempre stata molto gradita alle famiglie spezzine e a tanti studenti, anche per le modalità molto semplici di fruizione: chi desidera essere seguito in alcune attività di apprendimento, sia nelle scuole medie inferiori sia in quelle superiori, può presentarsi alla sede il sabato pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, senza alcuna formalità, e senza dover corrispondere alcuna iscrizione. Le lezioni vengono tenute da docenti volontari, che a loro volta accettano di non percepire compensi, suddivisi per materia. Il gruppo dei nuovi docenti si è riunito ieri nel corso di un incontro guidato dal parroco monsignor Piero Barbieri e dal presidente del “Niccolò V” Egidio Banti. Il coordinamento operativo è affidato ora a un giovane studente universitario, Fabio Parducci. Nei prossimi giorni saranno distribuite in tutte le parrocchie le locandine riportanti le indicazioni operative accennate sopra e la data di inizio effettivo del servizio di doposcuola.

