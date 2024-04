Ambarabà RiciClocò, successo alla Serra per il mercatino dedicato all’economia che “salva” il pianeta

“La Serra è sempre un bellissimo borgo, capace di fare comunità, e lo dimostra tutte le volte che si anima con le iniziative proposte, ormai da parecchi anni, dalle Associazioni presenti sul territorio: LaSerrArtidea, Arci, Evergreen, Parrocchia”. A intervenire è il Comitato Pro scuola La Serra a poche ore di distanza dell’iniziativa “Ambarabà RiciCloco’” che si è tenuta ieri. L’evento è stato organizzato da “LaSerrArtIdea” e ha coinvolto tutti: dai bambini ai nonni, con attività creative di laboratorio e di mercatino indirizzate al riuso e al riciclo, comportamenti importanti per un’economia circolare, che “salva” il Pianeta.

“Tra i tanti banchetti, proposte culinarie, giochi, che hanno reso molto vivace il paese, attirando l’affluenza di tante persone, c’era anche lo stand della Scuola Primaria a tempo pieno “Paolo Bertolani”: i bambini e le famiglie hanno donato giocattoli, libri, giochi non più utilizzati, il cui ricavato sarà impiegato per l’acquisto di materiale vario da destinare alla scuola – spiegano dal Comitato -. Ancora una volta l’evento ha dimostrato il felice e fertile rapporto tra la Scuola a tempo pieno della Serra e il suo borgo, che ogni anno ospita, nelle sue piazzette, nei suoi “carobi”, nei suoi locali, le feste scolastiche di Natale, di Carnevale, di fine anno scolastico, durante le quali le Associazioni del paese offrono supporto e merenda alle classi”.

“D’altra parte occorre ricordare che La Serra, ormai 12 anni fa, si era fortemente battuta con successo per il mantenimento della Scuola come centro di aggregazione e di socializzazione – concludono dal Comitato -. Come ben racconta il film “Un mondo a parte” con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, in questi giorni nelle sale, le piccole scuole di paese sono una validissima risorsa e vanno salvaguardate. Siamo quindi contenti di poter avere un borgo vivo, pieno di iniziative, dove la scuola con i suoi quarantacinque bambini non può certo mancare”.