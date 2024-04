Beni confiscati, nuova auto in servizio per la polizia locale di Borghetto Santo Spirito

Borghetto Santo Spirito. È entrata ufficialmente in servizio anche la terza vettura ottenuta a costo zero dal Comune di Borghetto Santo Spirito in seguito alle richieste inviate a varie sedi regionali dell’Agenzia del Demanio.

Presso le sedi regionali dell’Agenzia del Demanio vengono infatti custoditi molti veicoli che sono stati confiscati in tutta Italia per i più svariati motivi, ad esempio quando sono frutto o vengono utilizzati in attività illecite o perché utilizzati da soggetti recidivi che vengono trovati nuovamente al volante in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

