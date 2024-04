Calcio/ Il Rapallo Ruentes retrocede in Prima Categoria: al Macera vince il San Desiderio

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

RAPALLO RUENTES – SAN DESIDERIO 1 – 4

RETI: 4° Cimieri (SD), 32° Cimieri (SD), 44° Owusu (RR), 72° Marra (SD), 85° Cimieri (SD)

ARBITRO: Sig. Davide Brizzi di La Spezia.

SPETTATORI: 80 circa

Ennesima sconfitta oggi del Rapallo Ruentes al “Macera” che sancisce purtroppo la matematica retrocessione nel campionato di Prima Categoria.

Pronti-via e il San Desiderio è già in vantaggio al 4° con un tiro di Cimieri, 0-1. Al 10° Assist di Chaves per Flavio Toscano il cui diagonale sfiora il palo. Al 13° tiro di Parigi dal limite ampiamente fuori. Al 18° Sorlino entra in area, tiro improvviso e miracolo di ventura che devia in angolo. Al 20° tiro di Chaves da lontano finisce alto. Al 23° assist di Chaves per Parigi che da buona posizione manda a lato. Al 32° abbiamo il raddoppio dei gialloblù genovesi ancora con Cimieri con un tiro da lontano, 0-2. Al 44à il Rapallo Ruentes accorcia le distanze con un colpo di testa di Owusu da azione da calcio d’angolo, 1-2 e squadre al riposo.

Nella ripresa al 58° bellissima serpentina di Chaves che fa fuori cinque avversari ma conclude a fil di palo. Al 72° ospiti ancora in gol con una bella rete di Marra che infila Ventura nel sette, 1-3 Infine all’85° gli ospiti calano il poker ancora con Cimieri, 1-4 , che sarà anche il risultato finale.

Nelle prossime due partite bisognerà comunque dare il massimo ed onorare questo sfortunato campionato nella maniera migliore possibile, a partire da Domenica prossima 21 Aprile nel derby con la PSM Rapallo.

