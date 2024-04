Casini: “Degrado manutentivo e occupazioni abusive nell’area verde di Crociata”

Beatrice Casini, capogruppo sarzanese del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione in merito a manutenzione e gestione del parco verde di Crociata dedicato a Flavio Bertone. “Lo scorso 7 dicembre – sottolinea – la ditta Piazza Giuseppe ha rinunciato alla gestione del chiosco, ma non per questo l’area verde merita di essere abbandonata. La proprietà – aggiunge – è pur sempre del Comune e come tale spetta il compito di custodire, valorizzare e dare adeguata manutenzione ai luoghi destinati al servizio della collettività, oltre a garantire la piena fruibilità agli utenti delle aree e delle strutture stesse”.

