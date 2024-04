Cinque Terre: record di visitatori nel fine settimana. Per la Liberazione previsto boom di presenze, schizzano prezzi per treni e sentieri

E’ arrivato il tramonto di un altro fine settimana dalle tinte estive e a fare la parte del leone sono state le Cinque Terre, anche se nel resto della regione la presenza turistica non è mancata. Per le Cinque Terre è stato un week end da bollino “rosso” per quanto riguarda il trasporto ferroviario la tariffa più alta applicata ha riguardato il 13 e il 14 aprile per uno e due giorni. Passato il fine settimana si avvicina sempre di più quello che si annuncia un ponte “salatissimo” quello del 25 aprile quando saranno in vigore le tariffe maggiorate sia per i treni che per i sentieri. Per una famiglia la Cinque Terre Card valida per tre giorni e compresa di treno costerà 203 euro, quella dedicata al trekking avrà un prezzo di 83 euro. Da ricordare che per l’affollatissimo ponte della Liberazione il Sentiero Verde Azzurro tornerà a senso unico.

La medaglia ha due facce: quella dell’analisi della Regione Liguria è più che positiva, l’altra è l’opinione di numerosi residenti e attività commerciali. Una nota della Regione proprio su questo fine settimana e in vista del 25 aprile sottolinea che la Liguria si lascia alle spalle: “Un altro week end da tutto esaurito. La meta più gettonata è ancora quella delle Cinque Terre: le strutture ricettive hanno infatti registrato il sold-out in ampio anticipo sul ponte del 25 aprile. Oltre il 90 per cento di occupazione anche nei comuni limitrofi della costa e dell’entroterra, mentre a Ponente flussi in crescita da Sanremo ad Alassio. Complice il bel tempo, il dato più significativo riguarda l’affluenza sulle spiagge di tutta la regione, con un anticipo record della stagione balneare. È Sestri Levante la ‘regina’ delle presenze, oltre 2mila persone hanno scelto la Baia del Silenzio per fare il primo tuffo dell’anno, per un pranzo vista mare o una passeggiata. Per quanto riguarda Genova e provincia, pienone di turisti italiani e stranieri a Portofino, Camogli e Boccadasse”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com