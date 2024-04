Crisi in Medio Oriente: Regione Liguria chiede incontro ungente con Autorità portuale genovese e imprese

Il presidente della Regione Liguria ha sentito in giornata il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza chiedendo “di convocare al più presto, già domani in giornata – si legge in una nota della Regione Liguria -, le principali associazioni di impresa operanti nella scalo di Genova per approfondire le conseguenze e le possibili iniziative da prendere in conseguenza dell’acuirsi della crisi in Medio Oriente”.

