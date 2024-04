Immobiliare, Genova mantiene i prezzi più bassi di tutta la Liguria per comprare e affittare

Genova si conferma il territorio meno oneroso in cui acquistare casa in Liguria, ma anche la zona più conveniente per chi vuole prende in affitto un immobile. È quanto evidenzia l’analisi condotta da Immobiliare.it Insights che mostra tuttavia un complessivo aumento dei prezzi a livello regionale nei primi tre mesi del 2024, del 2,3% per chi vende con il osto medio che raggiunge i 2.637 euro/mq, e del 2,1% per quanto riguarda i canoni di locazione con un costo medio di quasi 11 euro/mq.

Guardando agli altri indicatori di mercato, nel settore delle compravendite crescono sia domanda che offerta nei primi 3 mesi dell’anno. Nello specifico, il desiderio di acquisto sale di oltre il 9%, ma la quantità di invenduto cresce quasi del 4% nel medesimo arco temporale. Spostando il focus sugli affitti, invece, emerge la classica legge di mercato che bilancia domanda e offerta. Volano infatti le richieste (+18,4%), mentre crolla lo stock (-17,7%).

