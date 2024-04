Imprese, prorogato al 15 maggio il bando per lo sviluppo di competenze specialistiche

Genova. Prorogato al 15 maggio il termine ultimo per presentar domanda al bando regionale per lo sviluppo di competenze specialistiche per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l’imprenditorialità. È quanto approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, in merito alla misura da un milione di euro, a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027, attivata lo scorso 14 febbraio.

Possono far richiesta di agevolazione, concessa sotto forma di contributo a fondo perduto fino al 90% degli investimenti effettuati, le micro, piccole e medie imprese liguri, in forma singola o associata (comprese le reti di imprese), operanti nelle 3 macro-aree della Smart Specialisation Strategy (Tecnologie del mare, Sicurezza e Qualità della vita nel territorio e Salute e Scienze della vita).

