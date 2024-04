 Lo spezzino Gianlorenzo Boracchia eletto delegato regionale di Azione cattolica

Più di settanta delegati delle sette diocesi liguri si sono riuniti domenica scorsa a Chiavari per il consiglio regionale elettivo di Azione cattolica della regione ecclesiastica. L’incontro si inseriva nel percorso assembleare che ogni tre anni l’associazione vive, chiamata a ritrovarsi insieme e ad eleggere i nuovi responsabili. Hanno iniziato il cammino, già la scorsa estate, le associazioni parrocchiali. Sono seguite le assemblee diocesane, ed ora, dopo il livello regionale, sarà la volta del nazionale, con la XVIII assemblea nazionale convocata a Roma dal 25 al 28 aprile. Tema comune è la frase degli Atti degli Apostoli “Testimoni di tutte le cose da Lui compiute”. La giornata si è svolta in un clima di forte amicizia e convivialità, a partire dalla Messa celebrata nella cattedrale di Nostra Signora dell’Orto. L’incontro è proseguito a Casa Charitas per un confronto a gruppi: così i presidenti e i responsabili diocesani hanno potuto conoscere i propri omologhi delle altre diocesi liguri. E’ intervenuto Paolo Seghedoni, dell’arcidiocesi di Modena, vice presidente nazionale per il settore Adulti, il quale ha invitato i presenti a ricercare le radici del proprio servizio nei volti di coloro con cui condividono il lavoro comune, affinché le parole non rimangano slogan ma parlino alla vita delle persone. La delegazione regionale uscente ha poi ripercorso l’esperienza del triennio, iniziato con le difficoltà e le incertezze della pandemia, attraverso alcune parole chiave: cura, legami, trasferte, sogni, disagi, entusiasmo e gratitudine. Al centro, l’immagine del Crocifisso sorridente, come segno di una Chiesa viva e sorridente. Dopo il pranzo allestito con cura e passione dall’Azione cattolica di Chiavari, si sono svolte le votazioni per eleggere la delegazione regionale 2024 – 2027. Delegato regionale è stato eletto lo spezzino Gian Lorenzo Boracchia. Ecco gli altri eletti: per il settore Adulti, Valentina Brunengo (Albenga – Imperia) e Lorenzo Moraldo (Ventimiglia – San Remo); per il settore Giovani, Carlotta Meroni (Albenga – Imperia); per l’azione cattolica ragazzi, Carlotta Londri (Ventimiglia – San Remo) e Paola Garbagna (Tortona). Segretaria regionale è stata eletta Nicoletta de Nevi (Chiavari). Sono state confermate le candidature al consiglio nazionale di Alberto Macchiavello (Genova) per l’Azione cattolica ragazzi e di Silvia Orlandini (La Spezia) per il settore Giovani. La preghiera finale e il saluto di don Maurizio Prandi, assistente Azione cattolica ragazzi di Chiavari hanno concluso la giornata.

