Mezza Maratona di Genova, la carica dei 10mila: percorso, chiusure e modifiche alla viabilità

Genova. Oltre 10mila persone di corsa nelle strade di Genova per la Mezza Maratona, evento sportivo di grande richiamo – inserito nel calendario di Genova 2024 Capitale europea dello Sport – che quest’anno ha chiuso in anticipo le iscrizioni dato il grande afflusso registrato. La giornata si divide tra la classica Mezza di 21 chilometri, la Corrigenova di 13 chilometri e la Family Run di 4 chilometri che passa per la prima volta sulla sopraelevata. Le premesse climatiche sono ottime, date le temperature quasi estive.

Mezza Maratona di Genova 2024, il percorso

