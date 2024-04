Motociclisti sul monte Fasce, due incidenti in un giorno: un 26enne è in rianimazione

Genova. Due feriti in un solo giorno sulla strada provinciale 67 del monte Fasce, itinerario gettonatissimo dai giovani motociclisti in cerca di emozioni ad alta velocità a pochi minuti dalla città. Ad avere la peggio un ragazzo di 26 anni che è finito in gravissime condizioni all’ospedale San Martino di Genova.

Il primo episodio è stato quello più drammatico: il centauro, un ragazzo del 1998, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. È successo verso le 12.30 in corrispondenza del monte Cordona, nel territorio comunale di Bogliasco.

» leggi tutto su www.genova24.it