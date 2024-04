Mozione in merito alle tumulazioni ad Albenga, il sindaco: “Ciangherotti continua a travisare la realtà”

Albenga. “Ancora una volta il consigliere Ciangherotti travisa la realtà dei fatti oltre che le parole chiaramente espresse in Consiglio comunale. Anche questa volta lo fa su un argomento particolarmente delicato e che merita particolare attenzione”. Risponde così il sindaco Riccardo Tomatis alle accuse mosse dai banchi dell’opposizione da parte di Eraldo Ciangherotti.

“Fare parole è facile, ma la città ha bisogno di fatti, di azioni concrete e studiate. La mozione da lui presentata non poteva essere approvata per incongruenze tecniche ed il problema della carenza dei loculi va affrontata in maniera seria. Occorre precisare che la materia è particolarmente delicata e va affrontata con serietà”, prosegue il primo cittadino.

