Npsg trading logistic batte Ilario Ormezzano

La Nuova pallavolo San Giovanni si conferma un rullo compressore in trasferta. Dopo la vittoria tra le mura amiche del PalaMariotti contro Alto Canavese, la compagine spezzina è passata a Biella nella nona giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B di volley. L’avversaria di turno, Ilario Ormezzano SPB, è stata battuta 3 a 2.

La partita al Palazzetto dello Sport di Biella è stata complessa ed equilibrata, in discussione fino alla fine. Nonché caratterizzata da una vera e propria Odissea. Il pullman spezzino si è guastato prima di arrivare a destinazione. La squadra è giunta in palestra solo alle 21.15: un quarto d’ora prima che l’arbitro ne decretasse l’assenza. Il riscaldamento, di conseguenza, è durato solo 15 minuti. Poi è iniziata la partita: l’allungo dei padroni di casa è stato importante. Il primo set si è concluso sul 25-19, il secondo sul 25-22. Con le spalle al muro, però, la squadra di coach Luigi Parisi è riuscita a trovare una reazione. Di fronte a un pubblico caloroso, i biancoazzurri hanno cavalcato le giocate di un grande Tommas Mandoloni. Il numero 2 ha messo in difficoltà la difesa di Ilario Ormezzano con la sua battuta e, alla fine, è risultato decisivo sia per il 23-18 arrivato nella terza frazione sia per il 25-13 della quarta.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com