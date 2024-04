Pallavolo, decolla a Carcare il quinto Torneo Primavera

Carcare. Sono otto le squadre che hanno aderito ed arricchiranno il Torneo Primavera, giunto alla sua quinta edizione, che la Pallavolo Carcare organizza con l’intento di mettere a confronto squadre giovanili provenienti da più zone.

“Il volley giovanile, specialmente Under 14 – commenta il presidente della Pallavolo Carcare Michele Lorenzo – è un punto importante per lo sviluppo ed il salto agonistico che le ragazze dovranno affrontare. Dico e ne sono convinto, che l’Under 13 e 14 rappresentano uno dei punti di forza delle società su cui poter puntare. Sono bastati soli pochi giorni dall’indizione che già avevano concluso le iscrizioni e ci dispiace per le squadre escluse; ci fa piacere le richieste, anche se tardive, giunte da società estere, il che ci potrebbe far ragionare sull’opportunità futura di aprire il torneo anche a squadre estere. All’analisi c’è la fattibilità se aprire ad un numero maggiore di squadre partecipanti, ma le incognite sono varie come ad esempio le strutture sportive ed alberghiere”.

