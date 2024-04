Park Tennis Genova, festa per la promozione in Serie A1 della squadra femminile

Genova. Il Park Tennis Club Genova festeggia. La squadra femminile capitanata da Giorgia Buchanan ha raggiunto la Serie A1 femminile, raggiungendo il team maschile di Gianluca Naso. Nel 2024, anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, il Park è l’unico circolo d’Italia ad avere due formazioni nel massimo campionao.

“Un risultato che ci rende orgogliosi – conferma Federico Ceppellini, presidente del Circolo di Via Zara – e che è frutto dello straordinario lavoro del Ds Stefano Scapin, della capitana Giorgia Buchanan e di tutte le ragazze. Tutto il Consiglio direttivo e tutti i soci sono orgogliosi di questo risultato e questa festa se la sono meritata le ragazze per quanto hanno saputo fare in campo, con professionalità, passione ma anche uno straordinario senso di amicizia e attaccamento ai colori gialloblù”.

