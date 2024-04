Recco: fratello e sorella cadono dallo scooter, corsa al San Martino

Due giovani, fratello e sorella, sono caduti a terra per cause imprecisate, ieri intorno alle 23, mentre su uno scooter percorrevano via Roma a Recco all’altezza del distributore di benzina; un tratto della provinciale 333 appena asfaltato e quindi col manto in buone condizioni. Sul posto sono intervenute la Croce Verde di Recco e i Volontari del soccorso di Ruta che hanno trasportato i due, politraumatizzati ma in condizioni non allarmanti, al pronto soccorso del San Martino. Sul posto anche i carabinieri.

