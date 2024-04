Regione Liguria a Vinitaly tra “vitigni eroici ed enoturismo”: una vera piazza ligure per raccontare le eccellenze del settore

Verona. Inaugurato a Vinitaly lo stand istituzionale della Regione Liguria con 80 etichette altamente rappresentative del territorio.

“Con un turismo a forte vocazione enogastronomica – commenta il presidente della Regione Liguria – anche quest’anno la Liguria mette in mostra l’eccellenza della sua produzione vitivinicola. Il settore rappresenta cultura e tradizioni italiane, ma in Liguria assume un significato ancora più profondo: servono impegno e passione per coltivare le vigne sulle pendici scoscese del nostro entroterra. Il risultato è un prodotto identitario che racconta la storia dei suoi luoghi. Il crescente successo dell’enoturismo e dell’enogastronomia dimostrano che quello del vino è un settore trainante per l’economia di tutto il Paese”.

