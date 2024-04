Rinnovato il gemellaggio fra Fosdinovo Pays de Sauxillanges

In questi giorni un gruppo di circa quaranta persone, residenti a Fosdinovo e in Lunigiana,

che sostengono il Comitato di Gemellaggio Fosdinovo – Pays de Sauxillanges, sono

ospitati nel cuore della Francia per ricordare l’amicizia ventennale – iniziata nel 2003 – che

lega le due comunità. Fino al 15 aprile sono previsti diversi incontri tra i membri dei due comitati, la partecipazione ad un convegno che affronterà il tema dell’immigrazione tra l’Italia e la

Francia, visite guidate nel bellissimo territorio della regione dell’Auvergne, nonché scambi

di prodoƫti locali, tra cui i vini locali donati dai produttori come Cantina Boriassi, Pascale Francesca e Podere Lavandaro di Fosdinovo.

