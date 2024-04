Dall’ufficio stampa Pro Recco Rugby

Continua la serie di partite contro le squadre di alta classifica e anche oggi gli Squali della Pro Recco Rugby, nonostante una prestazione lodata anche dal presidente avversario, rimangono a mani vuote al termine di una bella partita finita 38-23 per il Rugby Bergamo, in un Carlo Androne in versione pienamente estiva. Il primo tempo era finito 6-21.

» leggi tutto su www.levantenews.it