Sestri: 100 anni della stazione ferroviaria; sarà una grande iniziativa

Dal “Comitato 100 anni Stazione di Sestri Levante”

Sabato 13 Aprile 2024, a partire dalle ore 9,30 – in Via XX Settembre, nella sede della Terza età – si è

svolto il terzo incontro pubblico preparatorio organizzato dal “Comitato 100 anni Stazione di Sestri

Levante”, in vista dei festeggiamenti che si terranno a Sestri Levante: Venerdì 26, Sabato 27 e

Domenica 28 Luglio 2024, per celebrare il centenario della nascita della Stazione ferroviaria.

Il Comitato – costituitosi per l’occasione con un proprio logo e la sottoscrizione di un regolare Atto, in

osservanza delle vigenti disposizioni in materia – è rappresentato dal dott. Vinicio Raso, che ne è

Coordinatore e Garante.

