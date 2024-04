Spotorno, nella sala consiliare del Comune il “Concorso di eloquenza”

Spotorno. Sabato 13 aprile, nella sala Consiliare del Comune di Spotorno, gentilmente messa a disposizione dall’amministrazione Comunale, che ha anche concesso il Patrocinio alla manifestazione, si è svolto il “Concorso di eloquenza”, promosso dal Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio e dal Distretto Lions 108ia3 e curata dal Lions Antonio Rovere, nella sua doppia veste di Referente del Concorso per conto del Club e del Distretto.

Oggi, la presenza del Past governatore distrettuale, l’albenganese Franco Maria Zunino, ha consentito di ricordare i momenti salienti ed emozionanti della nascita e crescita del Concorso, che è diventato dal 2004 un Concorso a livello distrettuale, diffuso quindi in altre realtà territoriali Ed eccoci a questa ventunesima edizione spotornese, in attesa che ,nelle altre realtà territoriali del 108ia3 abbiano svolgimento le previste edizioni locali. Quest’anno, dopo ampia e approfondita discussione con i colleghi dell’area piemontese, la scelta, con il consenso del Governatore Oscar Bielli è caduta su questa frase , estratta dall’Enciclica “Laudato sì “di Papa Francesco: “Laudato si’ mi’ Signore, cantava San Francesco d’Assisi. In questo bel Cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una Sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una Madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. E aggiunge :” Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla …”

“Cambiamo il Mondo” come ci suggerisce il Nostro Presidente Internazionale Patty Hill.

