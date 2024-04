Un altro tentativo di truffa sui cellulari spezzini: cliccare un link per bloccare un pagamento non autorizzato

Se non si tratta di un tuffo al cuore per spingere a cliccare un link pericoloso è l’avvertimento di un pagamento non autorizzato. E’ tornata su tanti cellulare spezzini un’altra truffa. Questa volta è una nota piattaforma di pagamento digitale a informare l’utente che viene allarmato su una transazione, circa 198 euro, non autorizzata e pur di bloccarla è sufficiente collegarsi al link. A differenza dei tentativi precedenti, il nome della piattaforma compare nel testo dell’sms e in chiaro un numero di cellulare. Insomma, un altro tentativo del cosiddetto “smishing”: una tipologia di truffa che corre tra i messaggi il cui obiettivo è impadronirsi di dati personali e sensibili a partire dalle credenziali delle carte di credito. L’importante è non cliccare sul quel link e nel caso confrontarsi anche con le forze dell’ordine.

