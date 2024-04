“A scuola di motori”, nuove competenze per gli ospiti della Croce Bianca Genovese

Genova. Un percorso formativo di 500 ore, suddiviso equamente tra aule/laboratori e tirocini nelle aziende, mirato a certificare alcune importanti competenze in un’ottica di inserimento lavorativo, sociale e culturale: è questo il progetto del nuovo corso per “Operatore alla riparazione di veicoli a motore” che prenderà il via mercoledì 17 aprile alle ore 14 alla presenza del Prefetto di Genova Cinzia Torraco.

Nato grazie alla collaborazione tra il CNOS-FAP (Centro di Formazione Professionale di Genova della congregazione Salesiana) e la Croce Bianca Genovese, il corso permetterà a 18 iscritti, tutti under 25 provenienti dall’area sub-sahariana e attualmente ospitati nelle strutture gestite dalla Croce Bianca Genovese, di apprendere le conoscenze base per interventi su motori termici di autoveicoli.

» leggi tutto su www.genova24.it